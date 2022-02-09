Звезда «Чудо-женщины 1984» в комедийном проекте Лоры Дерн

Согласно Deadline, актриса Кристен Уиг («Чудо-женщина», 1984, «Охотники за привидениями») получила главную роль в комедийном сериале «Миссис Уайт», пишет dedv.ru. Американская детка. Лора Дерн выступила продюсером проекта. Именно она работала над сериалом «Большая маленькая ложь» и над экранизацией романа «Маленькие женщины».

Программа будет транслироваться на Apple TV + интернет-кинотеатр. Уиг исполнит роль Максин Симмонс. Он изо всех сил старается попасть в высшие эшелоны общества Палм-Бич. Девушка, пытаясь перейти эту непроницаемую грань между собственниками и нестяжателями, задается следующими вопросами: Кто сможет найти свое место в высших кругах? Как это сделать? И чем она готова пожертвовать ради этого?