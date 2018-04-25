Звезда мирового футбола Роналдиньо приедет в Краснодар

В столице Кубани в мае состоится спортивный праздник с участием бразильского футболиста.

Ретейлер «Магнит» запускает новую программу «С любовью от Роналдиньо». Она охватит почти 13 тыс. магазинов. Со 2 мая покупатели смогут приобрести в магазинах сети эксклюзивные товары от одного из лучших футболистов мира по версии ФИФА и обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо.

В торговых точках сети будут представлены сумки на пояс, сумки кросс-боди, рюкзаки с водоотталкивающим покрытием, компактные косметички, мячи.

Главным событием программы станет спортивный праздник с участием Роналдиньо, запланированный в мае в Краснодаре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте по связям с общественностью «Магнита».

Акция продлится до 4 сентября.

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