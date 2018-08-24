Звезда сериала «Солдаты» расскажет о семье и любви к футболу

Вполне вероятно, что одним из гостей «Киношока» станет актер Алексей Маклаков. Но пока неизвестно, будет ли он выступать на сцене фестиваля.

А вот экслюзивное интервью «Кубань 24» Маклаков уже дал. Он развеял мифы о звездной болезни и назвал основные пункты своего райдера. На телеканале — премьера очередной серии программы «Море откровений». А это — вновь острые вопросы ведущей и неожиданные признания гостя. Алексей Маклаков расскажет о своих новых кинолентах, семье и любви к футболу. А также, считает ли он себя подкаблучником и почему его раздражают социальные сети.

«Значит, так. Используя эфир «Кубань 24», я вам впервые, возможно, скажу мой настоящий райдер. Взяли авторучки? Записывайте», — сказал актер театра и кино Алексей Маклаков.

Исполнитель роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты» редко общается с журналистами. Интервью с Алексеем Маклаковым смотрите 24 августа на «Кубань 24» в 23:00.

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