Александр Куренков и Вениамин Кондратьев оценили учебную пожарно‑спасательную часть Академии МЧС России в селе Дивноморском

Глава МЧС России и губернатор Кубани осмотрели тренировочные площадки, специализированные классы, помещения для проживания и дежурства, а также парк пожарной и спасательной техники, используемой в образовательном процессе.

Учебно‑тренировочный комплекс позволяет проверить техническое состояние газодымозащитных аппаратов, оценить уровень физических нагрузок, испытываемых курсантами. Все практические занятия проводят под контролем преподавателей. Благодаря этому курсанты получают теоретические знания и практический опыт, критически важный для спасения жизней.

– Особое внимание нужно уделять отработке практических навыков курсантов, которые затем придут на службу в систему МЧС России, в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Так мы сможем подготовить грамотных и эффективных специалистов, а значит повысить уровень исполнения нашей самой главной задачи – сберечь жизни, – подчеркнул Александр Куренков.

Александр Куренков и Вениамин Кондратьев также пообщались с курсантами и преподавательским составом. Глава МЧС России отметил, что такая модель подготовки кадров способствует формированию высококвалифицированных специалистов, готовых эффективно действовать в сложных климатических и географических условиях.

– С каждым годом наши курорты привлекают все больше отдыхающих со всей страны, которые приезжают, чтобы в том числе насладиться уникальной природой Краснодарского края. Поэтому спасатели должны быть готовы к работе в экстремальных условиях прибрежной зоны и горно-лесистой местности. В Академии вы отрабатываете навыки работы с современным оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения самых сложных спасательных операций и получаете практический опыт. Здесь вы учитесь спасать сами себя. Это важно, потому что без таких знаний и навыков вы не сможете помочь тем, кто будет в этом нуждаться, – отметил Вениамин Кондратьев.

Структурное подразделение Академии в Краснодарском крае играет ключевую роль в системе подготовки квалифицированных специалистов МЧС России.

***

Учебную пожарно-спасательную часть Академии открыли в мае 2021 года. За прошлый год дежурные караулы 383 раза принимали участие в тушении пожаров и ликвидации ДТП, обеспечении пожарной безопасности массовых мероприятий и мониторинге половодья, а также в пожарно-тактических занятиях и учениях. В том числе 34 раза привлекались к тушению ландшафтных пожаров.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор