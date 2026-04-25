Жители Краснодарского края могут воспользоваться чат‑ботом «Госуслуги.Дом» в мессенджере MAX

С его помощью жители многоквартирных домов могут решить различные коммунальные вопросы – сервис запущен в рамках нацпроекта «Экономика данных». Чат‑бот отмечен специальным значком, внутри него работает мини‑приложение с готовыми сценариями взаимодействия.

Ранее в мессенджере заработали домовые чаты для взаимодействия жителей и управляющих организаций. Новый функционал стал следующим этапом развития этого формата и теперь активно внедряется в регионе.

– Домовые чаты становятся важным инструментом цифровизации жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Они позволяют жителям оперативно решать бытовые вопросы, повышают прозрачность работы управляющих организаций и обеспечивают контроль за сроками и качеством обработки обращений. Внедрение таких сервисов – это шаг к более удобному и понятному взаимодействию между жителями и коммунальными службами, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

На первом этапе пользователям доступны авторизация через подтвержденную учетную запись Госуслуг, просмотр информации о своей недвижимости, передача показаний счетчиков, направление заявок в управляющую организацию, подключение к чатам своих домов.

На сегодняшний день в крае уже более 14,4 тыс. подключенных домовых чатов и количество пользователей продолжает расти. Чтобы получить доступ к функциям необходимо открыть домовой чат и перейти в чат-бот «Госуслуги Дом», где доступно мини-приложение. Расширенная версия приложения «Госуслуги Дом» обновляется и доступна по ссылке.

Приложение «Госуслуги Дом» можно скачать в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

