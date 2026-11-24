В районе поселка Лазаревское зафиксировали один из самых мощных молниевых разрядов за всю историю наблюдений на территории России. Сила тока в разряде достигла 761 килоампера, сообщил синоптик Алексей Кокорин в Telegram-канале «Погода в Сочи».

По словам специалиста, типичные молнии характеризуются силой тока порядка 20-30 килоампер. Показатели в пределах 100-200 килоампер уже считаются высокими и учитываются при проектировании стандартных систем молниезащиты. Таким образом, разряд под Лазаревским в несколько раз превысил расчетные значения, на которые рассчитаны даже промышленные громоотводы. Кокорин назвал произошедшее экстремальной аномалией, многократно превосходящей стандартные параметры молниезащиты.

Столь мощный разряд представляет серьезную опасность для инфраструктуры. Он способен повреждать электросети и оборудование, провоцировать пожары и вызывать оплавление металлических конструкций. Сопровождающая удар акустическая волна может выбить стекла, сорвать легкую обшивку зданий, а у людей, оказавшихся поблизости, - привести к акустической травме или баротравме.

Ранее молнии с силой тока около 800 килоампер регистрировали в районе Кавказа и Дагестана. Разряд возле Лазаревского немного уступил этим экстремальным показателям, но все равно вошел в число самых мощных за всю историю наблюдений в России.