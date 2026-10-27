На Кубани продолжается кампания по подготовке специалистов-целевиков

О преимуществах целевого набора рассказала вице-губернатор Елена Воробьева.

– Целевое обучение для студента – это гарантированное трудоустройство в перспективе. Такая форма становится все более востребованной. В прошлом году только для сферы здравоохранения благодаря целевому обучению было подготовлено 375 человек. Сейчас родителям и старшеклассникам важно внимательно изучить все предложения по целевому набору. Они размещены на платформе «Работа России». Здесь заказчики публикуют свои условия: город отработки, срок, меры поддержки, – написала Елена Воробьева в своих соцсетях.

Основной поставщик кадров в поликлиники и больницы края – Кубанский государственный медицинский университет. Ежегодно там увеличивают целевую квоту для студентов. Абсолютное большинство прошедших такое обучение трудоустраивается в государственные учреждения здравоохранения края. Так, в центральной больнице Ейского района уже три года работает выпускник-целевик КубГМУ Максим Кособуков. Молодой доктор освоил и внедрил замену суставов, которую успешно применяют в этом медучреждении.

Выпускники школ могут получить информацию о возможности заключения целевого договора на портале «Работа в России». Выбрав заявку будущего работодателя, в которой указаны направление подготовки, специальность и конкретный вуз или ссуз, нужно будет подать документы в эту образовательную организацию – напрямую или через портал «Госуслуги». Договор заключается после зачисления на обучение.

Вся стоимость обучения оплачивается федеральным бюджетом. Кроме того, заказчик может выплачивать дополнительную стипендию или в рамках мер социальной поддержки – компенсировать расходы на жилье или проезд.

Еще один плюс целевого обучения – практика непосредственно на производстве организации-работодателя и наставничество.

Замглавы региона отметила, что в вузах и школах проходят профориентационные встречи с заказчиками, презентации целевых программ, экскурсии и дни открытых дверей. Это лучший способ получить ответы на волнующие вопросы, чтобы определится с будущим местом обучения. Пополнение кадрового резерва здравоохранения – одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пресс-служба администрации Краснодарского края