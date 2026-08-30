В Апшеронске благоустраивают зеленую зону

Сквер им. Комарова обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На территории сделают пешеходные зоны, систему освещения, детскую игровую и спортивную площадки, установят объекты малых архитектурных форм, выполнят озеленение.

Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 24-30 августа.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

Вениамин Кондратьев встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и федеральными министрами.

Армавирская биофабрика с начала 2026 года увеличила отгрузку продукции в 1,4 раза.

Для пострадавших от атаки на складской комплекс в Краснодарском крае предпринимателей продолжает работать горячая линия.

Креативная команда культурно-делового центра «Геленджик Арена» первой в России внедрила бережливые технологии.

Кубанский экспо-оператор оптимизирует сервис реализации выставочных стендов.

Четырехзвездочный отель в Сочи продолжает совершенствовать качество услуг с помощью бережливых технологий.

Теплоснабжающая компания Крымского района ускорила проведение ремонтных работ с помощью бережливых инструментов почти на 40%.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

Выпускники медицинских колледжей 2026 года поступают в штат больниц и поликлиник Кубани.

Краснодарские онкологи запатентовали безболезненный метод диагностики онкологических заболеваний.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

В Горячем Ключе по нацпроекту модернизируют участок водопровода.

В анапском селе Юровка по нацпроекту благоустраивают территорию.

Нацпроект «Семья»:

В Брюховецком районе открыли модельную библиотеку.

От станка - до собственной мастерской.

Поддержка на время поиска работы по соцконтракту.

Соцконтракт для сферы услуг.

Соцконтракт помог мастеру-ювелиру с 30-летним стажем.

На Кубани создают условия для активной и здоровой жизни людей старшего возраста.

#Про_Активное_Долголетие: Старшее поколение выбирает спорт.

Профессиональное образование – по маткапиталу.

Специалист из Армавира открыл свое дело с соцконтрактом.

Нацпроект «Кадры»:

Оставить отзыв или сообщить о проблеме: как QR-коды помогают улучшать работу кадровых центров.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:

На Кубани определили лучших экспортеров года.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

Вениамин Кондратьев: Кубанские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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