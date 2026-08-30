В Апшеронске благоустраивают зеленую зону

Сквер им. Комарова обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На территории сделают пешеходные зоны, систему освещения, детскую игровую и спортивную площадки, установят объекты малых архитектурных форм, выполнят озеленение.
Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 24-30 августа.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
Вениамин Кондратьев встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и федеральными министрами.
Армавирская биофабрика с начала 2026 года увеличила отгрузку продукции в 1,4 раза.
Для пострадавших от атаки на складской комплекс в Краснодарском крае предпринимателей продолжает работать горячая линия.
Креативная команда культурно-делового центра «Геленджик Арена» первой в России внедрила бережливые технологии.
Кубанский экспо-оператор оптимизирует сервис реализации выставочных стендов.
Четырехзвездочный отель в Сочи продолжает совершенствовать качество услуг с помощью бережливых технологий.
Теплоснабжающая компания Крымского района ускорила проведение ремонтных работ с помощью бережливых инструментов почти на 40%.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
Выпускники медицинских колледжей 2026 года поступают в штат больниц и поликлиник Кубани.
Краснодарские онкологи запатентовали безболезненный метод диагностики онкологических заболеваний.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
В Горячем Ключе по нацпроекту модернизируют участок водопровода.
В анапском селе Юровка по нацпроекту благоустраивают территорию.
Нацпроект «Семья»:
В Брюховецком районе открыли модельную библиотеку.
От станка - до собственной мастерской.
Поддержка на время поиска работы по соцконтракту.
Соцконтракт для сферы услуг.
Соцконтракт помог мастеру-ювелиру с 30-летним стажем.
На Кубани создают условия для активной и здоровой жизни людей старшего возраста.
#Про_Активное_Долголетие: Старшее поколение выбирает спорт.
Профессиональное образование – по маткапиталу.
Специалист из Армавира открыл свое дело с соцконтрактом.
Нацпроект «Кадры»:
Оставить отзыв или сообщить о проблеме: как QR-коды помогают улучшать работу кадровых центров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:
На Кубани определили лучших экспортеров года.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
Вениамин Кондратьев: Кубанские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы».
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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