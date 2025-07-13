Вениамин Кондратьев поздравил с 65‐летием детский центр «Орленок»

История здравницы началась в июле 1960 года с обычного палаточного лагеря. Сегодня – это современный оздоровительный центр, в котором созданы все условия для отдыха, культурного, спортивного и интеллектуального развития детей.

– Легендарному детскому центру «Орленок» исполнилось 65 лет. Поздравляю педагогов, вожатых и всех сотрудников лагеря. Самыми первыми «орлятами» в 1960 году стали 520 мальчишек и девчонок со всей страны. Лагерь еще достраивался, и ребята активно помогали в этом взрослым. Уже тогда закладывались основные принципы «Орленка» – труд, дружба, взаимопомощь и стремление к новым знаниям. В последующие десятилетия центр активно развивался и расширялся. Строились новые корпуса, спортивные площадки, бассейны, культурные точки притяжения. Помню, путевка в «Орленок» считалась престижной наградой и заветной мечтой многих советских школьников. Такой она остается и сейчас, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края поблагодарил коллектив «Орленка» за преданность своему делу, теплоту и заботу, которыми они окружают детей, создавая для них незабываемые впечатления. Вениамин Кондратьев пожелал центру дальнейшего процветания, а «орлятам» – отличного отдыха, интересных открытий и новых эмоций.

Всероссийский детский центр «Орленок» находится на черноморском побережье Краснодарского края в 45 километрах от города Туапсе. Здесь работают десять базовых лагерей, в которых одновременно зимой могут находиться 1,5 тыс. ребят, а летом — больше 3,5 тыс. За год участниками смен в «Орленке» становятся свыше 20 тысяч детей из России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет. Центр реализует более 100 образовательных программ международного, всероссийского и регионального уровней, 16 фестивалей детского художественного творчества. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор