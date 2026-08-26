Более 150 юных жителей Кубани приняли участие в региональном слете «Хранители истории»

1 из 6 Мероприятие в рамках одноименного всероссийского проекта провели в военно-патриотическом центре «Патриот» им. Героя России, генерала армии В.Г. Казанцева. Участниками стали активисты Движения Первых и Юнармии.

– Сегодня для нас важно, чтобы молодые люди умели отличать достоверные факты от попыток исказить историю, понимали значение подвигов наших земляков и знали историю своей страны и родного края. Полученные на слете знания и опыт для ребят станут проводниками исторической памяти среди своих сверстников, – рассказал руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев.

Цель проекта – объединить неравнодушных к истории страны школьников, родителей и наставников, которые проявляют свое чувство патриотизма через социально-значимые дела. Для участников провели экскурсию по территории военно-патриотического центра. У мемориальной стены в память о героях Великой Отечественной войны активисты возложили цветы и провели минуту молчания.

В рамках образовательной программы для них представили лучшие практики и проекты по сохранению исторической памяти в разных муниципалитетах края. Ключевым событием стала встреча с участниками специальной военной операции.

Пресс-служба администрации Краснодарского края