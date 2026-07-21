Плюс 6 процентных пунктов к аккуратности: РСА назвал регионы с самой высокой долей безаварийных водителей

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) опубликовал рейтинг регионов по доле безаварийных водителей за период c 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. По данным РСА, абсолютным лидером рейтинга стала Москва – доля автовладельцев с минимальным КБМ здесь составила 52,8%. Это значит, что каждый второй столичный автомобилист не становился виновником аварии более десяти лет, благодаря чему претендует на самую большую скидку по ОСАГО. Размер скидки зависит от показателя коэффициента бонус-малус (КБМ), показывающего, как часто водитель становился виновником ДТП, по которым страховые компании выплачивали возмещение. Чем ниже КБМ – тем больше скидка на полис.

На втором месте рейтинга расположился Санкт-Петербург, где доля водителей с минимальным КБМ составила 51,3%, а тройку лидеров замкнул Пермский край с показателем 49,9%. Также в пятерку лучших вошли Московская (49,6%) и Рязанская (49,5%) области. При этом наибольший прирост числа безаварийных водителей за смещенный календарный год зафиксирован в Рязанской области (+5,6 п.п.), а также в Пермском крае и Московской области (по +3,5 п.п. в обоих регионах).

Высокие показатели безаварийной езды, превышающие среднероссийские (42,9%), также продемонстрировали Ленинградская, Псковская, Новосибирская, Новгородская, Вологодская, Тюменская и Томская области, а также Республика Карелия.

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов поясняет причины лидерства этих регионов: «На аварийность в последнее время влияет не только и не столько дисциплинированность водителей, эта метрика уже имеет показатель близкий к максимально возможному, сколько качество дорог и качество организации дорожного движения. К аварии всегда приводит непреднамеренная ошибка водителя, и основная задача организатора дорожного движения, чтобы эти ошибки не приводили к наихудшему сценарию развития событий – ДТП. За последние годы многие регионы вложили определенные ресурсы в это направление и получили хороший результат. Например, я недавно был в Рязани. Как автомобилист, могу отметить, что движение в этом городе организовано на высоком уровне, что и минимизирует количество ошибок водителей».

Однако в рейтинге РСА есть регионы с наименьшей долей автовладельцев с максимальной скидкой. Речь о Республике Дагестан, где доля безаварийных водителей составила 10,8%, Республике Ингушетия (14,8%), Республике Тыва (17,6%) и Чеченской Республике (18,8%). «Недавно сам ездил по Дагестану, включая Махачкалу, и отметил для себя, что движение там непредсказуемое, хотя наблюдал локальные попытки изменить ситуацию знаками. Но сначала нужно улучшить организацию дорожного движения, провести реконструкцию некоторых дорог и внедрить дополнительные практики регионов с хорошими показателями», – поделился Петр Шкуматов.

Несмотря на это, по России в целом был зафиксирован прирост доли безаварийных водителей на 6 п.п. в рамках анализируемого периода. Петр Шкуматов объясняет это изменением менталитета среди водителей. По его мнению, отстающим от лидеров рейтинга субъектам необходимо активнее инвестировать в развитие дорожной среды: «Растет культура, уважение к ПДД, уважение к другим участникам движения. Меняется дорожная среда и сами автомобили. Поэтому наиболее правильной стратегией на будущее являются инвестиции в реконструкцию дорожной сети, строительство новых современных дорог, а также в обновление автопарка на новые и современные автомобили. Все это в совокупности приведет к мощному снижению аварийности в регионах, которые такие программы реализуют», – подытожил эксперт.