РСА: средняя выплата по ОСАГО в Санкт-Петербурге в 2026 году показала рост

За первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в Санкт-Петербурге составила 106 454 рубля – на 6,5% больше, чем за январь-май 2025

Средняя выплата по ОСАГО в Санкт-Петербурге выросла на 6,5% в январе-мае 2026 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Такую статистику привел президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-ужине в рамках Финансового конгресса Банка России, прошедшего с 1 по 3 июля в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области средняя выплата по обязательной «автогражданке» в первые пять месяцев 2026 года увеличилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигла 109 365 рублей.

Что касается средней премии по ОСАГО в январе-мае 2026 года, то в Санкт-Петербурге она составила 9 690 рублей (на 0,1% ниже за аналогичный период в прошлом году), а в Ленинградской области – 7 310 рублей, что на 3,5% ниже, чем в целом по России. Как сообщил Евгений Уфимцев, средняя выплата по обязательной «автогражданке» постоянно растет, а вот рост средней стоимости полиса страховщики стараются держать на прежнем уровне. «Мы видели, что средняя выплата по ОСАГО продолжает свой рост уже не первый год. Несомненно, она оказывает давление и на среднюю премию, однако долгое время страховщикам удавалось её сдерживать, благодаря добросовестной конкуренции на рынке за аккуратных водителей. По итогам пяти месяцев 2026 года средняя премия по ОСАГО выросла на 3,9% - менее чем на 300 руб. в сравнении с тем же периодом за 2025 год. Однако, если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, то сейчас средняя премия по ОСАГО ниже, чем за пять месяцев 2023 года – тогда она составляла 7 710 рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО за эти три года показала рост на 43,7%», – прокомментировал ситуацию глава РСА.

В Союзе также рассказали о динамике продаж электронных полисов ОСАГО. Количество заключенных договоров е-ОСАГО с января по май 2026 года в Санкт-Петербурге составило 1,1 млн, а доля таких полисов от общего числа всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки» достигла 83%. В Ленинградской области за первые пять месяцев 2026 года было продано 366 тыс. полисов е-ОСАГО; их доля от общего числа всех заключенных договоров ОСАГО достигла 78%.

Использование электронных сервисов в сегменте ОСАГО продолжает набирать обороты. Так, доля заявлений, оформленных после ДТП с использованием европротокола в первые пять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге, составило 30,3%, а число ДТП, по которым выполнена фотофиксация, достигло 8,9 тыс. штук. В Ленинградской области эти показатели остановились на отметке 31,6% и 2,1 тыс. штук соответственно. Эксперты РСА отмечают, что фотофиксации необходимо уделить особое внимание при оформлении ДТП через процедуру европротокола. «Это очень важно, поскольку лимит выплаты напрямую зависит от того, была ли выполнена фотофиксация. В извещении о ДТП есть пункт о наличии или отсутствия разногласий между участниками. Извещение плюс фотофиксация – это лимит выплаты до 400 тысяч рублей, если нет разногласий, если они есть – 200 тысяч. Если разногласий нет, но по каким-то причинам не была сделана фотофиксация, лимит выплаты составит 100 тысяч рублей. А вот в случае, когда есть разногласия и нет фотофиксации, выплаты не будет вообще», – сообщил заместитель начальника Управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.

В ходе обсуждения предстоящих изменений в сегменте ОСАГО Евгений Уфимцев напомнил, что 11 июля 2026 года вступит в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей, актуализируемых РСА и используемых для расчета размера выплат по ОСАГО, утвержденный Банком России. Он начнет применяться в новой версии справочников РСА, которая вступит в силу в сентябре 2026 года. В связи с этим страховщики ожидают роста средней выплаты по ОСАГО на 8-10%. «По отдельным маркам машин, в частности, европейским, будет более существенное повышение средней выплаты из-за высокой стоимости запчастей. Мы видим, что, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области много импортных машин, поэтому рост средней выплаты тут будет активнее, чем по стране в целом», –добавил Евгений Уфимцев.