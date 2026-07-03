Страховое мошенничество на Кубани: тогда и сейчас, что изменилось?

Несколько лет назад самой большой проблемой для страховщиков была деятельность недобросовестных посредников: автоюристов и связанных с ними аварийных комиссаров. Тогда сотни водителей поверили обещаниям таких посредников, в итоге остались «у разбитого корыта». Несмотря на это, недобросовестная «работа» все ещё распространена в регионе. Некоторые аварийные комиссары и связанные с ними автоюристы и сейчас используют три основные схемы для собственного обогащения. Первая — выкуп права требования через договор цессии с доверенностью. Вторая — оформление доверенности, но без договора цессии. Третья — намеренное увеличение убытков через дополнительные экспертизы у аффилированных экспертов.

«В ноябре 2025 года краевой суд вынес приговор. Автоэксперт, который выносил заведомо ложные заключения, завышая стоимость причиненного ущерба, был осужден на 7 лет лишения свободы. Часть организаторов преступной схемы в настоящий момент находятся в международном розыске, расследование по уголовному делу ещё продолжается», — прокомментировал Руслан Ахиджак, заместитель директора Краснодарского краевого регионального центра РЕСО-Гарантия по безопасности.

«На протяжении семи лет страховщики совместно с администрацией Краснодарского края проводят совместный план мероприятий, который, в частности, направлен на повышение финансовой грамотности населения», — рассказал Эдуард Гайдаенко, председатель Совета ассоциации страховых организаций Краснодарского края и директор филиала «Ингосстраха».

При покупке полиса водители получают памятки и рекомендации, что делать при ДТП. Кроме того, администрация размещает такую информацию на городских билбордах. «Сотрудники страховой компании и агенты работают над тем, чтобы выстроить доверительные отношения с клиентами. Наша цель состоит в том, чтобы пострадавший обращался прежде всего к тому, кто продал ему полис, а не к стороннему незнакомому человеку», — добавил Ахиджак.

Гайдаенко добавил, что уже заметны результаты работы. Граждане стали понимать, что связываясь с сомнительными посредниками, только теряют выплаты, и стали обращаться напрямую к страховщикам или проверенным автоюристам. «Страховая компания старается урегулировать убытки потерпевшего до его обращения в суд или к финуполномоченному, так как в противном случае может получить штраф», — отметил он.

Какие схемы используют мошенники сейчас?

Большое распространение в последнее время, по словам экспертов, получила схема с практически реальным совершением ДТП, однако с прямым умыслом. Мошенники на определенной категории автомобилей подставляются под большегрузные автомобили с целью получения страховой выплаты.

«Мошенники на своем автомобиле следят за грузовым авто и в нужный момент выставляют специальную помеху. Когда грузовой автомобиль начинает эту помеху объезжать, они тут же подъезжают под грузовой автомобиль и совершают ДТП», — рассказал Эдуард Гайдаенко.

«Бороться с таким видом мошенничества достаточно сложно, потому что ДТП происходит реально, и доказать умышленный характер происшествия тяжело», — добавил Руслан Ахиджак. Эксперт отметил, что страховщикам приходится активно взаимодействовать с «виновниками» ДТП (водителями, которых подставили), с их работодателями из разных регионов России, которые занимаются транспортными перевозками, чтобы привлечь к ответственности настоящих виновников аварий.

«За 2025 год страховое сообщество направило в полицию около 520 заявлений о мошенничестве, из них минимум 50% — это автоподставы и инсценировки ДТП», — отметил Эдуард Гайдаенко.

Сейчас доля возбуждённых уголовных дел по поданным страховщиками заявлениям в МВД составляет 8,8% (рэнкинг РСА), при этом среднероссийский показатель равен 26,3% (за период с 01.04.2025г. по 31.03.2026г.). Эксперты выразили надежду на то, что в будущем доля возбужденных уголовных дел по факту мошенничества в страховании и дел, дошедших до суда, вырастет.