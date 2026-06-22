Эксперт рассказал о самых распространенных ошибках при оформлении ДТП через процедуру европротокола 

Электронный европротокол позволяет избежать многих ошибок в сравнении с бумажным, но есть нюансы

Европротокол – это упрощенный способ оформления ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции, который продолжает набирать популярность: так, по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в 2025 году количество заявлений, оформленных с использованием европротокола, достигло 843 тыс. штук и составило 41% от общего числа заявлений. В первом квартале 2026 года было оформлено 263 тыс. заявлений с помощью европротокола, и они составили 43% от общего числа заявлений. Возможны два способа оформления извещения о ДТП: электронный и традиционный бумажный. Извещение - это обязательный документ в процедуре европротокола, он должен быть оформлен на месте аварии и подписан двумя участниками ДТП. В любом случае при оформлении требуется внимательность и соблюдение определенных правил.

Заместитель начальника Управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов перечислил ошибки, наиболее часто возникающие при оформлении аварии через процедуру европротокола. «При оформлении электронного извещения о ДТП ошибиться сложно, потому что приложение, через которое это делается, содержит подсказки. Оно не пустит к следующим шагам, если вы неверно или не полностью заполнили поле. В этом отношении процедура оформления электронного извещения о ДТП лучше, потому что вероятность ошибки меньше. К сожалению, когда вы оформляете европротокол «на бумаге», вам нужно от руки переписать из документов VIN и госномер автомобиля, серию и номер полиса ОСАГО, наименование страховщика, верно указать обстоятельства ДТП. Информации гораздо больше, поэтому основная ошибка – это несоответствие фактическим данным. Кроме того, поскольку большинство автовладельцев – не специалисты по ремонту, они могут не знать точного названия той или иной детали автомобиля. В таком случае нужно указать ее на схеме или кратко описать, в общем, встать на место страховщика, чтобы он понял, о чем идет речь.

Напоминаю также, что электронный европротокол включает в себя фотофиксацию. Это очень важно, поскольку лимит выплаты напрямую зависит от того, была ли выполнена фотофиксация. В извещении о ДТП есть пункт о наличии или отсутствия разногласий между участниками. Извещение плюс фотофиксация – это лимит выплаты до 400 тысяч рублей, если нет разногласий, если они есть – 200 тысяч. Если разногласий нет, но по каким-то причинам не была сделана фотофиксация, лимит выплаты составит 100 тысяч рублей. А вот в случае, когда есть разногласия и нет фотофиксации, выплаты не будет вообще».

Андрей Маклецов добавил, что на случай ограничений или блокировок мобильного интернета необходимо иметь в бардачке автомобиля бумажные бланки, предоставленные страховой компанией, а если ввиду отсутствия связи невозможно выполнить фотофиксацию, следует обратиться к сотрудникам полиции.

При этом эксперт считает, что ограничения в работе мобильного интернета не повлияют на активное развитие электронных сервисов в сегменте ОСАГО, в частности, электронного европротокола. «От цифровизации мы, конечно, никуда не уйдем, и она будет набирать обороты», – подчеркнул Андрей Маклецов.