Абхазия побила рекорд по поставкам мандаринов в Россию  

С начала цитрусового сезона в Россию ввезли более 7,5 тыс. т мандаринов.

Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Ушанги Квициния.

«В прошлом году в это время в Россию было поставлено всего 1 тыс. 745 т цитрусовых плодов», — сказал он.

В среднем в сутки на таможенном посту «Псоу» в Сочи оформляют около 400 т продукции.

Квициния отметил, что объем постановок цитрусовых из Абхазии в Россию в этом году превышает показатели не только прошлого, но и позапрошлого года. Он добавил, что поставки мандаринов в предновогодние дни могут возрасти в сутки до 700 т, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскачество дало советы по выбору мандаринов.

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