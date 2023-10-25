МИД Израиля: Президент Турции пытается защитить террористическую организацию

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал ХАМАС “группой освобождения” и отменил поездку в Израиль из-за событий в секторе Газа.

” Израиль полностью отвергает резкие слова президента Турции в адрес террористической организации ХАМАС”, – написал в соцсети официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят Х.

— «Хамас — презренная террористическая организация, даже хуже, чем ИГИЛ. Он жестоко и преднамеренно убивает младенцев, детей, женщин и стариков, берет в заложники мирных жителей и использует свой народ в качестве живого щита». p>

“Даже попытка президента Турции защитить террористическую организацию и его возмутительные заявления не могут изменить ужасную и неоспоримую истину, свидетелем которой стал весь мир: ХАМАС = ИГИЛ”.

заявил Хаят.

Эрдоган заявил в среду, что «Хамас — это не террористическая организация, это группа моджахедов, защищающих свои земли».