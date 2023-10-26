США готовятся объявить о новом пакете помощи Киеву на $150 млн.

Голос Америки со ссылкой на трех американских военных чиновников сообщает, что Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете помощи Украине в размере 150 миллионов долларов в ближайшее время.

Этот пакет может предоставить HIMARS. дополнительные ракеты GMLRS для ракетных комплексов, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм артиллерийские снаряды.

Этот пакет может быть уже в 49-й раз. Полномочия президента по перенаправлению запасов оружия США используются с февраля 2022 года, при этом украинские военные получают технику из запасов США.

О последнем пакете военной помощи 11 октября было объявлено в рамках заседания контактная группа по вопросам обороны Украины, стоимость которой составила 200 миллионов долларов. С начала масштабного российского вторжения общая американская помощь Украине составляет около 44 миллиардов долларов.

Голос Америки отмечает, что наличие 155-миллиметровых снарядов вызывает беспокойство в последние дни, поскольку они не только по Украине бьют, может быть, это нужно и Израилю. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что способны поддержать военные нужды как Украины, так и Израиля.