В Молдове заблокировали 22 российских сайта

Молдавские провайдеры ВГТРК, RT и ряд других сайтов государственных СМИ было приказано «немедленно заблокировать».

В ХА заявили, что причиной блокировки доступа стало распространение этими источниками информации «от государственных органов страны, находящейся в состоянии военного конфликта и признанной государством-агрессором».

Агентство уже направило молдавским провайдерам предписание “немедленно заблокировать” сайты ВГТРК, НТВ, RT, Первого канала, ТВС, Рен-ТВ и ряда других российских государственных СМИ.

Весной 2023 года в Молдове запретили доступ к 5 сайтам агентства Sputnik. Его обвинили в распространении ложной информации.