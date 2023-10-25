Законопроект о порядке выборов и референдума вызывает бурные споры

Сегодня на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдумов»» Законопроект вызвал бурные дискуссии во втором чтении. Депутаты подняли острые вопросы по многим нормам, направленным на введение смешанной избирательной системы.

Это, конечно, естественная ситуация. Потому что смешанная избирательная система – это новизна для нашего национального законодательства и практики.Поэтому в связи с этим возникают различные вопросы,спорные и противоречивые аспекты.В этом направлении необходимо изучение международного опыта и получение заключений экспертов и юристов.

По итогам напряженных дебатов и дискуссий перед комитетом, ответственным за дальнейшую разработку законопроекта, детальное изучение предложений и вопросов народных избранников, был поставлен ряд задач. Поэтому завтра собрание продолжит свою работу.