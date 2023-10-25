WSJ: Израиль согласен отложить наземную операцию в Газе

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа по просьбе США, чтобы американские военные могли усилить противовоздушную оборону своих военных баз на Ближнем Востоке.

По данным издания, Пентагон сразу направил в регион около 10 систем ПВО для защиты от ракет своих войск в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным источников Wall Street Journal, чиновникам США удалось убедить Израиль дождаться развертывания этих систем в секторе Газа, которое может продлиться до конца недели.Подчеркнул, что примет во внимание дипломатические усилия по освобождению заложников. опасается за свою безопасность.

Газета со ссылкой на свои источники отмечает, что группировки уже осуществили 13 подобных атак в Ираке и Сирии с использованием дронов и ракет, в результате которых погиб один американский подрядчик и ни один американский дрон.

Издание пишет, что в Сирии находятся более 20 американских военнослужащих, еще 10 получили ранения в Ираке, однако почти все травмы оказались легкими.