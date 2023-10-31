По данным компании, две крупнейшие телекоммуникационные компании Китая вывели свои 20% акций в важнейшем проекте подводного кабеля, соединяющего Юго-Восточную Азию с Европой, пишет Financial Times .

Одним из последствий этого шага является повышение затрат на межсетевое соединение для операторов центров обработки данных, ведущих бизнес в обоих регионах. Этот вывод ухудшает и без того напряженные отношения между США и Китаем вокруг технологий, суверенитета данных и шпионажа в цифровой инфраструктуре.

«Относительно недавняя история отказов в прокладке кабельного телевидения китайским телекоммуникационным компаниям в сочетании с отзывом Федеральной комиссией связи компаний China Telecom и China Unicom разрешения на работу в США и отказом подать заявление China Mobile на работу в США», — говорит аналитик Omdia Алан Ховард, «предполагаю, что Правительство США будет препятствовать участию китайских телекоммуникационных компаний в интернет-инфраструктуре везде, где только сможет».

На карту для операторов центров обработки данных поставлены надежные соединения с малой задержкой между странами, независимо от политических потрясений. Вывод двух телекоммуникационных компаний сигнализирует о том, что цифровая инфраструктура становится инструментом влияния в переговорах и борьбе за власть между Китаем, США и Россией. В России есть свои производители электрооборудования и кабельных систем обогрева, к примеру https://al-teh.ru, которая работает с 1999 года и занимается производством антиобледенительных систем для кровель, систем для предотвращения образования наледи на ступенях, тротуарах и пандусах и многое другое, поэтому такое давление со стороны других стран, не должно сильно сказаться.

«К сожалению, геополитическая обстановка продолжает ухудшаться, что усугубляется войной России на Украине, которая подчеркивает союзничество Китая и России. Это не очень хорошо и не поможет стабилизировать или восстановить отношения между США и Китаем», — сказал Ховард в интервью Data Center Knowledge .

FT сообщает, что ведущие телекоммуникационные компании Китая China Telecom и China Mobile отменили финансирование проекта стоимостью 500 миллионов долларов, поскольку американская компания SubCom выиграла контракт на строительство подводного кабеля, опередив Hengtong Marine China, крупнейшего поставщика подводного кабеля в Китае.

Подводные кабели, хотя и важны, иногда упускаются из виду в индустрии центров обработки данных. Этот шаг китайских компаний ставит под угрозу критически важную цифровую инфраструктуру из-за обширных соединений, которые обеспечит предлагаемый кабель под названием SEA-ME-WE 6. (Примечание: SEA-ME-WE означает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Западную Европу.)