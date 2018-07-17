Адлерский ТРЦ «Мандарин» выставили на торги за 1,4 млрд рублей

АО «Российский аукционный дом» объявил о торгах по продаже ТРЦ «Мандарин», которые проводятся по поручению ООО «Экспо». Начальная цена — 1,38 млрд рублей.

Аукцион назначен на 4 сентября. ТРЦ «Мандарин» общей площадью 32,7 тыс. кв. м располагается в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Бестужева и Интернациональной. В его состав входит комплекс из девяти зданий класса А+ и 37-метровой смотровой площадки. В молле находятся магазины и рестораны различных категорий, собственный пляж, концертный зал, бассейны, детский развлекательный центр, аквапарк.

На сегодняшний день продаваемые площади на 75% заполнены арендаторами.

Торговый центр был введен в эксплуатацию в 2013 году. Инвестором строительства выступило московское ООО «Экспо». Тогда компания заявляла, что в возведение комплекса было вложено 103 млн долларов.

Основной вид деятельности «Экспо» — оптовая торговля. С 2013 года организация получает убытки: при выручке в 24,5 млн рублей — минус в 203 млн рублей. В 2016 году показатели составили 76 млн рублей и 343 млн рублей соответственно, сообщает «РБК Краснодар».

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