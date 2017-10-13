Администрация Краснодарского края и Росвоенипотека подписали соглашение о сотрудничестве

В Краснодаре прошло совещание, в котором приняли участие вице-губернатор Алексей Копайгородский и руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Андрей Семенюк.

По словам Копайгородского, эта встреча стала первым шагом к взаимодействию администрации края с Министерством обороны РФ. Предполагается, что это позволит эффективно использовать целевые средства федерального бюджета, выделяемые на приобретение жилья военнослужащим, а также повысит качественный состав застройщиков, аккредитованных для программы «Военная ипотека».

При содействии Росвоенипотеки с 2007 по 2017 год в крае военнослужащие приобрели более 700 домов, на вторичном рынке — более 11,6 тыс. квартир, по договорам долевого участия — более 2,5 тыс. На встрече администрация региона и Росвоенипотека подписали соглашение о сотрудничестве.

Алексей Копайгородский сообщил, что за девять месяцев с начала года в эксплуатацию введено более 3,1 млн кв. м жилья — это около 41 тыс. квартир различной площади.

На территории региона в рамках законодательства о долевом строительстве 376 застройщиков ведут свою деятельность по 1 тыс. 19 объектам общей площадью более 21,1 млн кв. м, по которым заключено более 80 тыс. договоров участия в долевом строительстве на сумму более 175 млрд рублей.

«Для нас сейчас важно не количество квадратных метров, мы говорим о комфортном проживании. А это благоустроенные дворы, зеленые зоны, парки, скверы, наличие объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ», — подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что сейчас нужно переходить к комплексному развитию территорий, строительству новых микрорайонов.

«В настоящее время все проблемные объекты мы знаем, знаем застройщиков, организована работа в рамках межведомственного взаимодействия. Очень важно, чтобы военнослужащие не пополнили ряды обманутых дольщиков», — цитирует Копайгородского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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