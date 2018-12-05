Адвокат Мамаева намерен обжаловать продление ареста

Игорь Бушманов прокомментировал решение суда продлить на два месяца арест игроку ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву.

«Безусловно, считаем доводы постановления суда, как и утверждения следствия, неубедительными и не основанными на требованиях закона. Иного пути, кроме как обжаловать в апелляционной инстанции, у нас нет. И мы пойдем, надеясь найти выход в пещере беззакония», — цитируют адвокат «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, подозреваемые в нанесении побоев и хулиганстве, будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлен и двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца. Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

Мосгорсуд 19 октября признал законным арест брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, обвиняемого в хулиганстве. Суд также отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест. Суд не освободил Александра Кокорина из СИЗО.

Суд 15 ноября отказал футболисту ФК «Краснодар» Мамаеву в освобождении под залог.

Следствие попросило продлить арест футболистам Кокорину и Мамаеву. Тверской районный суд Москвы 5 декабря рассмотрел ходатайство следствия и решил его удовлетворить.

Все новости по теме:

Дело Мамаева и Кокорина

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник