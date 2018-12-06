Анапа и Новороссийск получили награды в конкурсе муниципальных практик

Награды вручил вице-премьер РФ Виталий Мутко в рамках съезда «Всероссийского Совета местного самоуправления».

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к самоуправлению среди городских округов и городских поселений» дипломом первой степени наградили Анапу.

Дипломом второй степени получил Новороссийск.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. В 2018 году призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей, сообщает ТАСС.

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