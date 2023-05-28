Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия еще не начала предпринимать серьезных действий в войне с Украиной, отметив, что РФ в 16 раз больше Украины и обладает «огромными» ресурсами. Продолжительность войны в Украине будет зависеть от того, как будут нагнетать обстановку страны НАТО, в том числе Великобритания. Об этом Келин сказал в интервью Би-би-си.

“Экстрения конфликта зависит от усилий стран НАТО, в частности Великобритании”, – сказал посол России на вопрос.

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Невеста назвала идею о том, что Украина может победить Россию, “большой ошибкой идеалистов”. «Конечно, рано или поздно эта эскалация приобретет новое измерение, которое нам не нужно и не нужно. Завтра мы можем установить мир, — сказал Келин.

По словам российского дипломата, новым шагом в эскалации ситуации на Украине является пуск крылатых ракет Storm Shadow из Лондона в Киев на расстояние 250-300 км., а также обсуждалась поставка Ф-16. Келин заявил, что Москву не беспокоит возможность передачи западных истребителей ВСУ, что «дополнит» список уничтоженных украинских самолетов.

Келин, как и российские военные, тоже отверг обвинения в совершении военных преступлений.