Банк «Кубань Кредит» открыл специализированный центр для предпринимателей

Офис расположился в Краснодаре. Теперь бизнесмены могут получить больше 150 видов госуслуг в одном месте.

«Подобные центры открываются для того, чтобы предприниматели не тратили время на посещение разных органов власти и подписание всяких заявлений, бумажек и так далее, а были настроены на создание новых идей, развитие бизнеса и промышленности, в первую очередь на Кубани», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков.

Центр называется «Мой бизнес». В отличие от стандартного офиса банка, здесь в одном окне предприниматель оформляет документы или получает консультацию, а в другом — кредиты и расчетно-кассовое обслуживание. Такой подход значительно экономит время деловых людей.

«Этот проект создан для того, чтобы сразу же получить услуги финансово-кредитных организаций и другие коммерческие услуги. Он тиражируется по всей России, запускается. Это первый этап, дальше он будет только развиваться, и сеть его будет расти параллельно с сетью МФЦ», — пояснил директор краевого МФЦ Валерий Середа.

«Здесь мы оказываем весь спектр банковских услуг. Как физическим лицам, например, по приему коммунальных платежей и переводов, так и юридическим — предоставляем им обслуживание и кредитование. Мы специально сделали хороший, комфортный офис с возможностью парковки, что для нашего города особенно важно», — сообщил начальник управления продаж банка «Кубань Кредит» Сергей Колбуденко.

Ежедневно во всех офисах банка обслуживается более 30 тыс. корпоративных клиентов.

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