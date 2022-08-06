«Беспощадный русский отдых»: турист возмутился ценами в кафе на Красной Поляне

Мужчина оказался шокирован ценами на еду в местном кафе.

В этом году многие россияне проводят свой отпуск на курортах Краснодарского края. Со всей страны люди едут, чтобы насладиться морем и горами в Сочи, но современная российская действительность для некоторых оказывается настоящим сюрпризом.

В соцсетях сейчас активно обсуждают видео, которое снял один из туристов на горнолыжном курорте Красная Поляна. Во время прогулки по живописным местам мужчина зашел в одно из кафе. В нем его поразили ценники на еду и напитки.

«В горах хорошо, свежо, красиво. А сейчас я вам покажу цены, чтобы вы знали. Мясная тарелочка, например, 4 тысячи рублей. Овощи гриль — 2,5 тысячи рублей, форель на углях — 5 тысяч рублей килограмм. Всякие казаны, плов, например, 500 рублей. Мохито-лимонад — 400 рублей. Салатики по 700 рублей или просто помидорки – 500. Овощная тарелка — 500 рублей. Ну десертики по 450 рублей. Ну и, конечно, пивасик — 400. Ну как вам цены?» — возмутился автор видео.

Многие подписчики Telegram-канала «Блокнот» поддержали возмущение туриста. По их словам, цены на отдых на российских курортах, действительно, слишком высокие.

«Отдыхали в Сочи: цены на местные фрукты запредельные. У нас в Поволжье намного дешевле. Местные – хамьё. В следующем году поехали в ОАЭ. Культура на высоте. Кругом всё красиво. Отношение персонала уважительное. А цены на отдых на том же уровне», —.

«Совсем оборзели. Вот так и езди на наши курорты», — отмечает один из комментаторов.

«Беспощадный русский отдых», — констатирует еще один пользователь.

Однако часть комментаторов высказалась в защиту кафе. По их мнению, высокие цены связаны с доставкой продуктов в горы и высокими платежами на курорте.

«Вы должны понимать, из чего складывается цена, начиная с доставки продуктов, заканчивая зарплатой сотрудника. И простите, вы же не килограммами берёте. Отдых, он такой», — отметил один из подписчиков.

«Кому дорого отдыхать на курортах Краснодарского края, не приезжайте значит. Турция и Египет открыт. Достали уже с нытьем о дорогом отдыхе», — добавляет другой читатель.

На днях Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что отдых на российских горнолыжных курортах, в зависимости от направления, подорожает в этом зимнем сезоне в среднем на 10-20%.

В АТОР подчеркивают, что цены на отдых на российских курортах повысились в летнем сезоне, такая тенденция сохранится и в зимний период.

«По прогнозам туроператоров, отдых на горнолыжных курортах России, в зависимости от направления, подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем от 10 до 20% в сравнении с прошлой зимой”, — объяснили в ассоциации.

По оценкам экспертов, спрос на отечественные горнолыжные курорты в этом году останется высоким. К Новому году цены вырастут еще больше, поэтому они советуют покупать зимний отдых именно летом.

Ранее АТОР сравнила цены в отелях Кубани и Турции. Результаты, к сожалению, разочаруют российских туристов. Оказалось, что отечественные отели со «все включено» будут дороже турецких в 3-6 раз.

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