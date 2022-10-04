Британия в кризисе: «политический труп» Лиз Трасс могут отправить в отставку

Среди недовольных её политикой и депутаты, и обычные жители страны.

В Британии разгорается новый политический скандал. Недавно занявшую пост премьер-министра Лиз Трасс хотят отправить в отставку. Как пишет Bloomberg, ее однопартийцы предложили вынести ей вотум недоверия.

Причиной недовольства стала представленная Трасс программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое сокращение налогов в стране. Правительство хочет снизить налоги, чтобы стимулировать рост экономики. Меньше на 5% (40% вместо 45%) будут платить те, у кого высокие заработки. В итоге, британский бюджет недополучит около 45 миллиардов фунтов стерлингов (или 38 миллиардов долларов) в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП. Эти средства придется занимать у международных банков.

Кроме того, субсидии на заморозку цен на электроэнергию могут обойтись бюджету еще в 150 миллиардов фунтов стерлингов (159 млрд долларов) за два года.

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Уже 12 депутатов публично заявили о несогласии с действиями правительства. Один из них, бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув, убежден, что снижение налогов — не выход, и такое решение приведет к негативным политическим последствиям.

Сейчас многие из парламентариев стоят перед сложным выбором: либо поддержать программу Трасс и столкнуться с критикой избирателей, либо выступить против, но настроить против себя партийное руководство.

Дела в экономике Великобритании с каждым днём всё хуже и хуже. Простые британцы сильно недовольны Трасс и её решениями. Они считают, что политика нового премьер-министра ориентирована исключительно на то, чтобы угождать состоятельным гражданам и увеличивает разрыв между бедными и богатыми.

Фото: pixabay.com

С тех пор, как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра, её рейтинги падают и падают. По данным аналитиков из центра Opinium, сейчас Трасс поддерживает лишь 18% граждан. При этом недовольны ей и её решениями 55% опрошенных. Отмечается, что даже её предшественник Борис Джонсон имел большую поддержку накануне своей отставки.

Цены растут, инфляция увеличивается. Sky News пишет, что цены на продукты в стране столкнулись с рекордным ростом. Согласно данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, цены на продовольственные товары в стране увеличились в годовом выражении на 10,6% по сравнению с 9,3% в августе. Свежие продукты подорожали на 12,1%, а макароны и консервы — на максимальные за всю историю 8,6%.

Кроме того планы по «спасению экономики» ударили по британским рынкам, курс фунта стерлингов сильно опустился по отношению к доллару и практически сравнялся с ним в цене. По сути национальная валюта Британии встала на наименьшую отметку, начиная с 1971 года.

Фото: pixabay.com

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) понизило кредитный прогноз Великобритании со стабильного до негативного из-за растущих рисков для финансового состояния страны в течение следующих двух лет. Аналитики считают, что новый план Трасс приведет к «существенному расширению» фискального дисбаланса, повышению стоимости заимствований и усложнению задачи по контролю над инфляцией. S&P прогнозирует, что в ближайшие кварталы Великобритания войдет в техническую рецессию, а в 2023 году её ВВП сократится на 0,5%.

Bloomberg указывает, что технически Трасс застрахована от вотума недоверия на год (согласно действующим правилам Консервативной партии), однако практика показала, что в случае массового недовольства нынешние нормы могут быть легко изменены.

Кстати, Трасс винит во всём происходящем в Великобритании Путина. Похоже, что у неё такая же тактика, как и у президента США Джо Байдена.

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Правда, поддерживают такую точку зрения Трасс не все. Её уже называют «политическим трупом» и призывают отправить в отставку как можно скорее, чтобы в 2024 году у Консервативной партии был шанс победить на выборах в парламент. Газета The New York Times пишет, что Лиз Трасс умудрилась повредить экономику Британии всего за несколько дней.

Недавно Лиз Трасс сильно раскритиковали в соцсетях после сообщения о том, что она готова без колебаний принять дальнейшие меры, в том числе ввести новые санкции, чтобы парализовать «военную машину Путина». Она также добавила, что Британия никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России. На это пользователи резонно стали ей писать, что премьер-министру стоит перестать тратить деньги на Украину и уделять внимание внутренним проблемам страны.

Фото: pixabay.com

Лиз Трасс получила пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона. Она обошла своего противника Риши Сунака. 5 сентября стало известно, что Трасс с результатом 57% победила и стала новым лидером Консервативной партии. На следующий день она встретилась с Елизаветой II, которая попросила её сформировать новое правительство.

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