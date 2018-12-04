ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

Речь идет о сложных жизненных ситуациях — увольнении или сокращении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.

«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал он.

По словам Швецова, статистика говорит о том, что люди в возрасте до 30-35 лет гораздо чаще стали менять место работы. Причем смена работы не всегда связана с желанием работника.

«Попадая в такую жизненную ситуацию, человек должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — сказал он.

Первый зампред ЦБ отметил, что если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в средствах.

«Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — добавил Швецов.

Швецов подчеркнул, что банк при этом ничего не теряет — удлиняется срок ипотеки, а ЦБ не будет относить кредит к просроченному, поскольку по факту произошло использование опциона. В ЦБ предлагают разрешить использовать опцион один раз.

Законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж не менее чем наполовину на срок до шести месяцев, если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, сообщает РИА «Новости».

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