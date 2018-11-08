ЦБ: в России инфляция на конец года зависит от стоимости помидоров и огурцов

Об этом 8 ноября в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне сказал глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов.

«До сих пор цены на эти овощи снижались, хотя осенью обычно растут. Если они наверстают упущенное до конца года, то можем получить инфляцию выше 4%», — отметил представитель ЦБ.

По словам Морозова, инфляция в октябре составила 0,4%, годовая ускорилась до 3,5%, что ниже, чем прогнозировалось. Это также связано со снижением цен на огурцы и томаты.

В то же время в период с 30 октября по 6 ноября огурцы подорожали на 8,4%, помидоры — на 3,9%, приводит последние данные Росстата «Российская газета».

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