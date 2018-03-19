ЦИК сообщила о возможной ликвидации 23 партий

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

По словам Шевченко, 2018 год станет рубежом для целого ряда политических партий, которые были зарегистрированы в 2012 году.

«Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии», — отметил Шевченко.

По его словам, ЦИК проанализировал эти партии, 23 из них на сегодняшний день находятся в зоне ликвидации.

Он добавил, что если эти партии не будут участвовать в выборах в течение года, они будут ликвидированы в первом квартале 2019 года как не участвующие в выборах, сообщает РИА «Новости».

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