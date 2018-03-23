ЦИК утвердила итоги выборов президента России

На выборах победил Владимир Путин с 76,69% голосов.

Итоги голосования утвердили 23 марта на заседании Центризбиркома России. На новый шестилетний срок избрали Владимира Путина. Результат стал рекордным — за Путина проголосовали 56,43 млн человек.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%).Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов.

Затем идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста. Остальные — бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин — не преодолели порог в 1%.

Кандидаты на пост президента должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая, сообщает ТАСС.

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