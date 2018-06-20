Депутаты ЗСК попросили Минздрав РФ помочь приобрести скорые для трассы в Крым

20 июня в 15:44

Депутаты 20 июня во время 11-й сессии приняли обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой о повышении качества и доступности медпомощи отдыхающим и транзитным пассажирам.

Только в первые дни после открытия автодорожной части Крымского моста транзит по нему составил более 20 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что поток транзитных пассажиров с территории Кубани в Крым и обратно ежегодно будет составлять от 5 млн до 10 млн человек. По информации краевого минздрава, на этом маршруте увеличилось число ДТП с пострадавшими.

В связи с этим депутаты ЗСК обратились с просьбой выделить из федерального бюджета деньги для покупки дополнительных автомобилей скорой медицинской помощи, а также для развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих травматологическую помощь и помощь при инфекционных заболеваниях. Эти ресурсы нужны 14-ти муниципалитетам, которые расположены вдоль трех направлений автомобильного транзита на Крымский полуостров.

«Это наше совместное с министерством решение — обратиться к министру здравоохранения России. Мы видим кратное увеличение пассажиропотока, возрастает нагрузка. Но ухудшить условия оказания медпомощи своим жителям мы не имеем права. Более того, мы должны обеспечить это и транзитным пассажирам, и гостям региона. Поэтому обращение актуальное и его необходимо принимать», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

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