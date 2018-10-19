Директор по франчайзингу «СТИЛЬПАРК»: работая под чужим брендом, ты экономишь

Как начать свой бизнес без рисков, в Краснодаре рассказали гостям форума «Дело за малым» на выставке франшиз. Это направление, по словам экспертов, сейчас особенно популярно.

Старт при поддержке серьезного бренда позволяет начинающему предпринимателю избежать многих ошибок и финансовых потерь. О том, как открыть прибыльное дело и обеспечить себе будущее, рассказали представители марки «СТИЛЬПАРК». В магазинах франшизы представлен широкий ассортимент домашней, пляжной одежды, а также чулочно-носочных изделий. На эту продукцию всегда стабильный спрос, и средний чек составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей. Такой метод работы позволит начинающему бизнесмену проверить свои способности.

«Работая под чужим брендом, как франчайзи, ты экономишь очень много денег. Экономишь прежде всего на поиске сотрудников — не надо платить за размещение объявлений, на рекламе — получаешь готовую бизнес-систему. Тебе вообще не надо ломать голову — как витрину сделать, если говорить про розничные магазины, когда сменить коллекции, как повесить товар. Не надо думать ни о чем. Надо просто брать проверенную бизнес-систему и ее применять в работе», — пояснила директор по развитию франчайзинга «СТИЛЬПАРК» Елена Попова.

Сейчас в России под этим брендом работают 45 магазинов, большинство — по франшизе. На Кубани такие торговые точки есть в Краснодаре и Новороссийске. Как отмечают специалисты, на третий месяц магазин выходит на точку безубыточности и начинает содержать себя сам. А через 15 месяцев — полный возврат инвестиций.

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