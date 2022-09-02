Долларовые вклады в России автоматически стали рублевыми

В Центральном банке рассказали, что случилось с депозитами россиян

В Центральном банке заявили о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые. По словам первого заместителя главы ЦБ Дмитрия Тулина, исполнение российскими банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, а в «токсичных» валютах это становится все более и более проблематичным.

В интервью РБК Тулин признал: привязка к курсу превратила валютные счета граждан РФ в де-факто рублевые.

Он подчеркнул, что банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. Однако, указал Тулин, исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным.

Долларовые вклады россиян фактически превратились в рублевые

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», – отметил Тулин.

Происходящее банковский чиновник объяснил двумя причинами: нехваткой наличной валюты и проблемами с переводами за рубеж и использованием банковских карт для оплаты расходов за границей.

Экономический аналитик Артем Ермолаев пояснил «Блокноту», что фактически речь идет о дедолларизации.

«Понятно, что хранить иностранную валюту на банковских счетах уже нет никакого смысла. Точно также понятно, что страна будет постепенно уходить от расчетов в ставших токсичными валютами», – заметил эксперт.

Как сообщал «Блокнот», россияне стали больше доверять рублю как валюте для хранения сбережений. При этом доверие к евро и доллару значительно снизилось. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob. Оказалось, что лучшей валютой для хранения средств россияне считают рубль – такой позиции придерживается 43% граждан. К слову, это почти в два раза больше, чем в январе 2022 года, и на 10% больше, чем в март. То же самое о долларах и евро говорят, соответственно, 12% и 5%. Аналитики утверждают: для европейской валюты это минимальное значение за 15 лет, для американской – чуть ниже среднего значения за период с 2007 года.

По оценкам экономиста Ирины Романовой, такие результаты не удивляют. В последние несколько месяцев россияне столкнулись с обесцениванием доллара и евро. Кроме того, сыграли свою роль введенные ранее валютные ограничения.

«Очевидно, что люди начали более настороженно относиться к хранению сбережений в иностранной валюте. Также появился страх дедолларизации – никто не может сегодня гарантировать, что хождение доллара не запретят в России», – пояснила «Блокноту» Романова.

Ранее сообщалось, что с каждым днем все больше и больше стран предпочитают проводить торговые сделки в национальных валютах. Доллар стал все меньше фигурировать в торговых соглашениях.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», — заявлял ранее в интервью СМИ руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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