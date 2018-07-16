Доходную часть бюджета Краснодара увеличили почти на 2,4 млрд рублей

Средства направят на строительство школ и детских садов, благоустройство городских территорий и содержание дорог.

«Доходы и соответственно расходы бюджета увеличены на 2 млрд 382 млн рублей за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов. Эти средства пойдут на реализацию приоритетных программ и проектов», — сообщил директор городского департамента финансов Николай Лебедев.

Общий объем доходов городского бюджета составит почти 30 млрд 160 млн рублей.

Лебедев сообщил, что около 1 млрд 257 млн рублей направят на продолжение строительства детсадов и школ по федеральной программе «Жилище». Речь идет о восьми объектах: трех детских садах, трех школах и двух корпусах к общеобразовательным учреждениям.

На содержание автомобильных дорог общего пользования потратят 517 млн рублей, еще 150 млн направят на ремонт автомагистралей.

Также профинансируют ремонт и оснащение образовательных учреждений, закупят школьные автобусы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник