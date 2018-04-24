Доходные источники бюджета Краснодара увеличили почти на 1 млрд рублей

Из этих средств 463 млн рублей — это краевые субсидии и 534 млн рублей — собственные доходные источники городского бюджета.

«Мы существенно увеличиваем доходную и, соответственно, расходную части бюджета текущего года — почти на 1 млрд руб. Это позволит решить многие задачи по содержанию города, развитию общественной инфраструктуры, ремонту и оснащению образовательных учреждений, учреждений культуры», — сказал директор городского департамента финансов Николай Лебедев.

Почти 161 млн рублей направят на оснащение новой школы на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне «Губернский», 183 млн рублей — на завершение строительства школы в хуторе имени Ленина. На реализацию программы «Доступная среда» пойдет 4,5 млн рублей. Также 500 млн рублей предусмотрено на санитарную уборку и освещение города.

Общий объем доходов городского бюджета в этом году составит почти 26,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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