Египетские телеканалы освещали визит Шавката Мирзиёева в Арабскую Республику Египет

Визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Арабскую Республику Египет освещался на египетских телеканалах в рамках темы “Египет – первое туристическое направление для Узбекистана” по поводу двусторонних отношений между двумя странами сделал следующие комментарии:

“Господин Президент, мы однозначно считаем вашу страну страной Моварауннахр. Мы знаем, что есть города Самарканд и Бухара, и мы знаем, что ваша страна – земля великих ученых, таких как Имам Бухари, Замахшари и Термизи.

В то же время мечети аль-Фаргани и Ниломер ибн Тулун, которые вы посетили, входят в число наследий, связывающих исторические связи между нашими странами. Египет первым из арабских государств признал независимость Узбекистана (в 1992 г.) и открыл свое посольство (в 1993 г.)”