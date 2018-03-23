Финансовый блок Кубани подвел итоги работы за 2017 год

В Туапсинском районе состоялось расширенное заседание коллегий министерства финансов и министерства экономики региона. Мероприятие провел вице-губернатор Игорь Галась.

С ключевыми докладами выступили министр финансов края Сергей Максименко и министр экономики Александр Руппель. Как отметил Сергей Максименко, в отношении исполнения бюджетов прошедший год можно считать удачным.

«Перевыполнены достаточно напряженные задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет края, практически в полном объеме погашена просроченная кредиторская задолженность в целом по региону», — сказал министр.

По его словам, консолидированный бюджет исполнен с профицитом два года подряд.

В большинстве муниципальных образований планомерно решаются задачи по социально-экономическому развитию.

«В 2018 году необходимо обеспечить собственные доходы консолидированного бюджета края в объеме 260 млрд рублей с ростом поступлений в каждом муниципалитете не менее 105%. Такую задачу перед финансовым блоком края ставит губернатор Кубани», — подчеркнул Игорь Галась.

Также на местах необходимо активнее и продуманнее работать с муниципальным долгом.

«Основная задача — снизить его объем в абсолютной сумме на величину реструктурированных бюджетных кредитов. Недопустимо привлекать займы на финансирование текущих расходов, увеличивающие муниципальный долг», — заявил вице-губернатор.

Министр экономики Александр Руппель сообщил, что в прошлом году ВРП составил 102,3%, а в этом предстоит добиться минимум 102,5%.

«Хочу заострить внимание на том, что это — пессимистичный сценарий. Базовый — не менее 103%. А оптимистичный находится в диапазоне от 103,5% до 104%. Это соответствует новой Стратегии-2030, которая предполагает увеличение ВРП к концу реализации в два раза», — заявил Александр Руппель.

После этого лучших сотрудников органов власти и финансово-экономических служб муниципалитетов наградили благодарностями и почетными грамотами губернатора и региональных министерств финансов и экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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