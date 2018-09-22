Германия поделится с Краснодаром опытом в области энергосбережения

22 сентября в 19:30

Передвижная мультимедийная выставка «Новые тенденции в области энергетики и энергоэффективности Германии» открылась 22 сентября.

Она работает в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына. Экспозиция познакомит горожан с опытом внедрения энергосберегающих технологий в Германии.

«Сотрудничество Германии с Краснодаром давно и успешно развивается в разных сферах благодаря нашим побратимским связям с городом Карлсруэ. Считаю, что проекты немцев по бережливому использованию электроэнергии тоже очень интересны, и мы сможем почерпнуть много полезного из этой выставки. Ведь Германия является одним из мировых лидеров в сфере энергоэффективности, нам есть чему поучиться», — сказал заместитель главы города Евгений Зименко.

Экспозиция посвящена одному из важнейших проектов будущего Германии — так называемому «энергетическому повороту», который призван полностью изменить структуру энергоснабжения страны за счет перехода на возобновляемые источники энергии и постоянного повышения энергоэффективности. Выставка включает три сенсорных стенда с видеоинсталляциями, которые рассказывают о развитии системы энергоснабжения Германии до 2050 года.

Интерактивная и текстовая информация на стендах представлена на немецком языке, но посетители могут скачать презентацию на русском языке по ссылке QR-кода.

Впервые выставка открылась в Пекине в апреле 2016 года, с тех пор она была представлена более чем в 25 странах по всему миру, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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