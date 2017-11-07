Глава Павловского района ушел в отставку

На заседании совета депутатов муниципалитета 7 ноября Владимир Трифонов объявил о досрочном прекращении своих полномочий.

Участие в сессии местного парламента принял заместитель главы региона Алексей Копайгородский. Он сообщил, что глава Кубани Вениамин Кондратьев принял отставку руководителя района.

Вице-губернатор отметил, что по показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов Павловский район входит в группу территорий со средним уровнем развития и по результатам прошлого года занимает 14-е место в крае.

«У района неплохие рейтинги по направлениям экономического развития, жилищной политики и ЖКХ, социально-культурной сферы. Однако заработная плата учителей и работников здравоохранения остается ниже среднекраевого уровня. Недостаточно эффективно проводится работа по энергосбережению, организации муниципального управления, снизились объемы строительства, оборота предприятий общепита. Мы отмечаем вклад в развитие Павловского района Владимира Трифонова, но дальше муниципалитет будет вести вперед уже другой руководитель», — заявил Копайгородский.

Второй вопрос, который рассмотрели на сессии — назначение конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. На время проведения конкурсных процедур исполнять обязанности главы муниципалитета будет Юрий Шулико. С 2015 года он работал первым заместителем главы Павловского района, курировал организационные, кадровые и правовые вопросы.

Владимир Трифонов возглавлял Павловский район с сентября 2015 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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