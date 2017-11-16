Глава РЖД пообещал возобновить продажи билетов в плацкарт 17 ноября

Возобновить продажу плацкартных билетов потребовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующие поручения Медведев дал РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе.

Медведев поинтересовался: «Так, когда билеты начнут продавать?» «Завтра. Все решения приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 ноября продажа начнется», — сказал глава РЖД Олег Белозеров.

Он заверил, что коллектив РЖД выполнит все поставленные задачи, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 3 ноября временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. В РЖД пояснили, что ФАС еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год. Замглавы антимонопольной службы Александр Редько 9 ноября заявил, что тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах останутся на уровне 2017 года. Ранее сообщалось, что РЖД откроет продажу билетов в плацкартные вагоны на следующий год 17 ноября.

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