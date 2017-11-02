Главой департамента информатизации и связи Краснодарского края назначили Евгения Юшкова

Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Евгений Юшков родился 18 июня 1977 года в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию имени академика М. Ф. Решетнева по специальности «Электронное машиностроение», а также ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» по специальности «Маркетинг».

С января 2016 года занимал должность заместителя руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предыдущего главу департамента информатизации и связи Краснодарского края Игоря Скобелева уволили в связи с утратой доверии.

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