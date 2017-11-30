Главы Турции и Германии обсудили сирийский кризис и итоги саммита в Сочи

Тайип Эрдоган 30 ноября провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель.

Об этом сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники в канцелярии президента. По ее информации, стороны обсудили кризис в Сирии и итоги саммита в Сочи, который состоялся 22 ноября.

Как отмечает телеканал TRT, турецкий лидер в разговоре с Ангелой Меркель также указал на «необходимость вести борьбу со всеми террористическими организациями».

Кроме того, Анатолийское агентство сообщает о том, что канцлер пообещала президенту Турции ускорить выделение 3 млрд евро, которые Евросоюз обещал республике в рамках соглашения о борьбе с миграционным кризисом, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 22 ноября прошел саммит, в котором приняли участие Россия, Турция и Иран.

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