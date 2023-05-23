Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Китая подписали программу сотрудничества

As В рамках государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Китай министры иностранных дел Узбекистана и КНР Бахтиёр Саидов и Синь Ган Сянь подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы.

<p " Мы подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая на 2023-2024 годы», — написал глава МИД Узбекистана в своем Telegram-канале.

Отмечается, что внешнеполитические ведомства двух стран выступают за дальнейшее укрепление стратегического партнерства во всех сферах, а также за поощрение активных и интенсивных обменов между странами.

Перед этим Китай посетил Узбекистан, сообщалось, что он хочет упростить процедуру въезда в страну. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Узбекистана и Китая, где отмечается, что подписанное соглашение открывает широкие перспективы для укрепления двусторонних отношений, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Китайская Народная Республика высоко оценивает политику 10-дневного безвизового въезда граждан КНР в Узбекистан и готова принять меры по облегчению въезда граждан Узбекистана в Китай”, – говорится в документе. .