Госдума разработает законы о регулировании отношений человека и робота

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

По его словам, нижняя палата парламента должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования отношений человека и искусственного интеллекта.

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. И нам нужно смотреть на то, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что было бы правильно посмотреть, как эти вопросы регулируются в целом в мире, сообщает РИА «Новости».

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