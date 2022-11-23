Игры в молдавско-украинский «реверс» взвинтили биржевые цены на газ в Европе

«Газпром» может уменьшить поставки топлива для Молдавии через Украину. Компания сообщила, что там оседает газ, предназначенный для молдавских потребителей. В Киеве заявили, что этот газ страна получает по механизму виртуального реверса, а в Молдове — что газ — это молдавский резерв, который закачивается в украинские хранилища. На фоне заявлений «Газпрома» в Европе взлетели биржевые цены на газ.

«Газпром» может уменьшить поставки топлива для Молдавии через Украину. Компания сообщила, что там оседает газ, предназначенный для молдавских потребителей. В Киеве заявили, что этот газ страна получает по механизму виртуального реверса, а в Молдове — что газ — это молдавский резерв, который закачивается в украинские хранилища. На фоне заявлений «Газпрома» в Европе взлетели биржевые цены на газ.

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — говорится в Telegram-канале компании.

Речь идет о газе объемом более 52 млн кубометров. При этом оплаченный в ноябре объем газа — это порядка 24,945 млн кубометров газа. В «Газпроме» отметили, что если транзитный дисбаланс сохранится, то компания может начать сокращение поставок 28 ноября в 10 часов утра.

К слову, по состоянию на 22 ноября «Газпром» осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки.

Эксперты уверены, что такое решение может сказаться на молдавских и европейских потребителях. По их мнению, дисбалансы бывают каждый день, но на длительном периоде они выравниваются.

«То есть Украина может в какой-то день чуть-чуть забирать, а в другой — чуть больше выдавать, но важно, чтобы на длительном промежутке времени эти цифры совпадали. 52 млн кубометров это много. Что с ними происходит, сказать сложно», — отметил заведующий отделом бизнеса газеты «Коммерсант» Юрий Барсуков.

При этом, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «Газпром» и вовсе может остановить поставки газа в Молдавию. По его словам, у Молдовы с «Газпромом» много лет отношения были если не нормальными, то приемлемыми, но сейчас между сторонами слишком много недопонимания, просьбы «Газпрома» Молдавия не выполняет, в том числе и по своевременной оплате газа.

По последним данным, долг «Молдовгаза» за поставленный «Газпромом» газ составил 590,8 млн долларов. Этот долг накапливался годами, с 1990 года. Российская компания ранее заявляла, что долг «Молдовгаза» составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки — 709 млн долларов. С 1 октября «Газпром» снизил суточный объем подачи газа Молдавии, заявив, что такой шаг вызван ограничением транзита через Украину.

На Украине объяснили, что «оседание» в стране транзитного газа РФ для Молдавии — это виртуальный реверс.

В нормальной хозяйственной практике реверс означает возвратные поставки товара. То есть когда изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Однако Украина осуществляет реверс иначе, отбирая газ при прохождении украинской территории. Вопросы к такой схеме «реверса» были и раньше.

«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался, — цитирует Юшкова газета «Взгляд». — Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным».

По словам эксперта, сейчас на Украине, скорее всего, есть проблемы с добычей ресурсов, поэтому так и происходит. Более эмоционально отреагировал на новости об «оседании» газа экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

«Газпромовцы включились в чиновничью игру, где взрыв называется хлопок, отступление — передислокацией, а воровство у нас нашими «торговыми партнёрами» газа называется «оседанием газа на Украине» и «транзитным дисбалансом», — написал Царев в своем телеграм-канале.

Кстати, «оседание» газа на Украине подтвердила и Молдавия. В стране заявили, что часть закупаемого у РФ газа остается в Незалежной и закачивается в подземные хранилища газа в качестве резерва.

«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися на Украине, это наши сбережения и резервы, которые закачиваются в хранилища Украины», — написал в Telegram-канале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. — Больше нет места давлению, шантажу, угрозам. Вместе мы добиваемся энергетической независимости».

На фоне сообщений «Газпрома» цены на газ в Европе резко ускорили рост. Биржевые цены во вторник выросли на 4% и превысили 1280 долларов. В среду рост продолжился: в первые минуты торгов рост составлял более чем на 6%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл настоящую позицию ЕС к спецоперации. По его словам, для трех главных китов европейской экономики — Германии, Франции и Италии — «было бы лучше, если бы Украина рухнула», заявил Джонсон.

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