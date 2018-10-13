Итоги участия края в агровыставке «Золотая осень» подвел вице-губернатор Андрей Коробка

В Москве завершилась 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень».

Кубанская делегация масштабно презентовала достижения и потенциал региона в сфере АПК, а также участвовала в ряде федеральных мероприятий. Стенд Кубани разместился на площади более 100 кв. м. На нем была представлена продукция около 30 ведущих производителей края, в том числе экспортоориентированная.

Комментируя итоги участия в сельскохозяйственном форуме, вице-губернатор положительно оценил результаты работы делегации Кубани, а также отметил, что передовой опыт региона в сфере АПК был интересен коллегам из других субъектов.

«Краснодарский край в очередной раз подтвердил свой высокий потенциал в агропромышленном секторе. Наша площадка была одной из самых интересных для коллег из других регионов, отраслевых структур, представителей бизнеса. Так, представители из ряда субъектов проводили переговоры о перспективах поставок кубанской сельхозпродукции, реализации ряда совместных проектов», – рассказал Коробка.

Основным итогом работы на выставке «Золотая осень» замглавы региона отметил подписание соглашения губернатора Вениамина Кондратьева с «Россельхозбанком» и компанией «Южные земли», в рамках реализации которого на Кубани будет заложено более 3,5 тыс. га яблоневых садов суперинтенсивного типа и строительство плодохранилищ. Кроме того, регион заручился поддержкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в части создания в Краснодарском крае селекционно-генетического центра для получения высокопродуктивного стада КРС.

Андрей Коробка добавил, что в рамках выставки регион представил проект по модернизации Гулькевичского крахмального завода. По его словам, одни из главных проектов, которые сегодня реализуются на Кубани, связаны с глубокой переработкой зерна. В их числе проект, которому был дан зеленый свет два года назад на инвестиционном форуме в Сочи — модернизация Гулькевичского крахмального завода для возможности производства мальтодекстрима — вещества, используемого для производства молочных изделий, детского питания, кондитерских изделий.

«Наша задача выйти на объем производства мальтодекстрима до 28 тысяч тонн в год. Тогда закроем потребность в этом продукте в стране практически полностью. Он конкурентоспособен по цене — примерно на 15% дешевле, чем китайский, и на 30%, чем тот, что производят в Европе. Также этот проект рассматривается и как возможность развития экспорта высокотехнологичной продукции», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 100 тыс. гостей оценили кубанский стенд на «Золотой осени».

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