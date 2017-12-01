Из Краснодарского края выдворили более 30 иностранных граждан

Среди них граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

До этого нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе.

В этом году иностранные граждане и лица без гражданства стали участниками более 1 тыс. преступлений. Они совершили более 14 тыс. административных правонарушений.

По словам заместителя губернатора Алексея Копайгородского, сегодня в Центре временного содержания иностранных граждан находятся мигранты, нарушившие российское законодательство в четырех субъектах Юга России: Республиках Адыгея и Крым, Севастополе и Краснодарском крае. Спецприемник практически всегда заполнен на 100%, однако к выдворению прибегают в крайнем случае.

«Для нас важно выработать механизм по недопущению незаконного въезда и работы мигрантов на территории края. Поэтому совместно с краевой службой судебных приставов, региональным управлением внутренних дел мы занимаемся профилактикой правонарушений в сфере миграционного законодательства», — заявил заместитель главы региона.

Копайгородский рассказал, что до конца года из региона депортируют еще около 30 нарушителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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